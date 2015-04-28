Нафтогаз: підвищення тарифів для населення не допоможе компанії покрити дефіцит бюджету

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» вважає, що остання зміна тарифів на газ для населення скоротить від'ємну різницю між ціною закупівлі газу та ціною його реалізації, але не покриє її в повному обсязі, йдеться в повідомленні компанії.

«Валовий збиток «Нафтогазу» від поставок газу на потреби населення за 12 місяців, з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р., оцінюється в 6,1 млрд грн, за умови вартості імпортованого газу на кордоні України на рівні 250 дол. за тис. куб. м, курсу гривні 21,7 грн/дол. і 100% розрахунків споживачами за поставлений газ», - йдеться в повідомленні НАК.

«Якщо ціна газу або курс будуть вищими, а рівень розрахунків нижчий, касовий дефіцит «Нафтогазу» збільшиться», - додали в компанії.

За прогнозом «Нафтогазу», з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. для потреб населення необхідно буде поставити 21,3 млрд куб. м газу. З них 14,5 млрд куб. м газу буде спожито домогосподарствами, які використовують газ для приготування їжі, підігріву води та індивідуального опалення. Ще 6,8 млрд куб. м газу повинно бути поставлено на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) для виробництва тепла для домогосподарств, що використовують централізоване гаряче водопостачання та опалення.

«Згідно з чинним Законом України «Про засади функціонування ринку газу», обсяг газу внутрішнього видобутку, який «Нафтогаз» зможе закупити для потреб населення за цінами нижче ринкових, за вказаний період, становить 12,8 млрд куб. м. Цей обсяг покриє приблизно 60% потреб населення в газі. Близько 40% (8,5 млрд куб. м) газу для забезпечення потреб населення в газі і теплі становить імпортований газ, який буде закуплено за ринковими цінами», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

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Згідно з даними компанії, на закупівлю 21,3 млрд куб. м газу для потреб населення «Нафтогазу», згідно з поточними підрахунками, необхідно буде витратити 66,5 млрд грн з 1 квітня 2015 року до 31 березня 2016 року.

«З них за ціною 1590 грн за тис. куб. м (без ПДВ), встановленою НКРЕКП на газ внутрішнього видобутку для потреб населення, компанія купить 12,8 млрд куб. м газу, на що витратить 20,4 млрд грн. На закупівлю 8,5 млрд куб. м імпортованого газу «Нафтогаз» витратить ще 46,1 млрд грн, за умови, що ціна імпортованого газу для України становитиме 250 дол. за тис. куб. м, а курс становитиме 21,7 грн/дол.», - наголошується в повідомленні НАК.

Згідно з розрахунками «Нафтогазу», за повним тарифом 7 188 грн за тис. куб. м буде реалізовано лише 27% газу для потреб населення. З вартості цього газу після відрахування податків і витрат на доставку споживачеві, «Нафтогаз» отримає 5 042 грн за тис. куб м. Ще 41% газу буде реалізовано за пільговою ціною 3 600 грн за тис. куб. м (з яких «Нафтогаз» отримає 2 167 грн) і 32% газу за ціною для ТКЕ 2 994 грн за тис. куб. м (з яких «Нафтогаз» отримає 1 843 грн).

Таким чином, як зазначають у компанії, дохід «Нафтогазу» від реалізації газу для населення становитиме 60,4 млрд грн, а середньозважена ціна, яку отримає компанія за постачання газу для потреб населення – 2 834 грн за тис. куб. м.

«Витрати «Нафтогазу» на придбання цього газу становитимуть, згідно з прогнозом, 66,5 млрд грн, а середньозважена закупівельна ціна — 3 120 грн тис. куб. м. Від'ємна різниця між доходами та видатками (дефіцит «Нафтогазу») при цьому становитиме 6,1 млрд грн», - наголошується в повідомленні НАК.

Довідка УНІАН. Дефіцит НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становив близько 110 млрд грн.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» з метою підвищення прозорості формування цін на природний газ для населення опублікувати фінансовий план та основні показники руху грошей.