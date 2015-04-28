Бойовики «ДНР» хочуть зупинити більше половини шахт – представник АП

Бойовики на окупованій території Донецької області планують призупинити діяльність понад половини шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

«На окупованих територіях поглиблюється економічна криза. За оперативною інформацією, окупаційна адміністрація на території Донецької області планує призупинити діяльність понад половини підконтрольних шахт», - зазначив він.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якої сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.