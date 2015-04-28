Бойовики «ДНР» хочуть зупинити більше половини шахт – представник АП
На окупованих територіях поглиблюється економічна криза
Бойовики на окупованій території Донецької області планують призупинити діяльність понад половини шахт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
«На окупованих територіях поглиблюється економічна криза. За оперативною інформацією, окупаційна адміністрація на території Донецької області планує призупинити діяльність понад половини підконтрольних шахт», - зазначив він.
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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якої сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.