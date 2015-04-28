Євросоюз шукає варіанти фінансування закачування газу до українських сховищ

Єврокомісія спільно з урядом України розробляє модель фінансової допомоги у закачуванні газу до українських газових сховищ для ефективного проходження наступного опалювального сезону.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович на Міжнародній конференції на підтримку України, що відбувається у Києві.

«Ми працюємо з українською владою над розробкою додаткових фінансових інструментів із закачування газу до сховищ і проходження наступного опалювального сезону», - сказав він.

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За словами Шефчовича, підтримка Єврокомісії спрямована на забезпечення реформ і зменшення навантаження на державні фінанси в зв'язку з необхідністю досягнення енергетичної стабільності.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 11 квітня закачала 316 млн кубометрів природного газу до підземних сховищ для створення необхідного запасу палива до опалювального сезону 2015-2016 рр.

На початку квітня очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу до ПСГ у літній період.

Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального сезону близько 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно накопичити близько 17 млрд куб. м газу.