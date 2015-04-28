Україна з початку квітня отримала з Євросоюзу понад мільярд кубометрів газу

Україна з 1 по 27 квітня імпортувала з Європейського Союзу 1,06 млрд кубометрів природного газу, йдеться у повідомленні державної компанії «Укртрансгаз».

Як зазначили у компанії, з початку поточного року з Європейського Союзу до України надійшло 4,7 млрд куб. м газу.

«Для порівняння, за аналогічний період минулого року надходження природного газу з території Європи становили 0,1 млрд куб. м», - йдеться у повідомленні «Укртрансгазу».

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За даними оператора ГТС, станом на 28 квітня добове надходження природного газу з Європейського Союзу до України становить близько 39 млн кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у березні 2015 року збільшила імпорт природного газу з Європейського Союзу, порівняно з лютим 2015 року, на 11% - до 1,349 млрд куб. м.