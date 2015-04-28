Єврокомісія: Україна за умов економії ресурсів може стати експортером газу

Україна стане експортером газу при досягненні середньоєвропейського рівня енергоефективності, заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович на Міжнародній конференції на підтримку України, що проходить у Києві.

«Якщо Україна досягне рівня енергоефективності, який є середнім у Європі, то ви можете заощадити стільки газу, скільки споживає Іспанія за рік, і, взагалі, станете експортерами», - сказав він.

За словами Шефчовича, сектор енергоефективності в Україні є надзвичайно привабливим з точки зору міжнародних інвесторів, і деескалація конфлікту на сході країни є ключовим бар'єром кардинального підвищення енергозбереження.

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Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія разом з урядом України розробляє модель фінансової допомоги в закачуванні газу в українські газові сховища для ефективного проходження наступного опалювального сезону.