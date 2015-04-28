Уряд хоче змінити оподаткування для газодобувних компаній

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході роботи Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Рентні плати будуть змінені, що допоможе газовидобувачам залучити фінансування у нові виробництва», - сказав він, додавши, що Міністерство енергетики і Міністерство фінансів розуміють, що існуюче оподаткування має бути змінено для збільшення видобутку газу в Україні.

Водночас міністр висловив особисту думку, що «діючі рентні плати у 65% - це адекватно, оскільки є питання до того, як ці компанії отримали свої ліцензії (на розробку нафтогазових родовищ – УНІАН)». При цьому Демчишин додав, що розслідуванням обставин отримання ліцензій низкою приватних нафтогазових компаній має займатися Генеральна прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада підвищила оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній, збільшивши рентні платежі за користування надрами. Зокрема, для нафти - 45% при видобуванні на рівні залягання до 5 км, 21% - понад 5 км; для природного газу, який реалізується не для потреб населення - 55% при видобуванні на рівні до 5 км, 28% - понад 5 км.

Для компаній, які ведуть видобування вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становить: у І кварталі 2015 року - 60%; у ІІ кварталі - 65%; у ІІІ кварталі - 70%.

Низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, неодноразово заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після схвалення Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що призведе до зниження бурових робіт у 2015 році і падіння видобутку газу.

При цьому в Державній фіскальній службі заявляють, що знижувати діючі рентні ставки на видобуток природного газу в Україні необхідно тільки за умови постійного держконтролю виконання газовидобувними компаніями інвестиційних зобов'язань.

У березні 2015 року Кабінет міністрів доручив Державній службі геології та надр Міністерства екології та природних ресурсів з липня 2015 року по квітень 2016 року провести комплексний аудит державних і приватних нафтогазовидобувних компаній на предмет виконання умов користування надрами.