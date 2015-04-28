Україна до опалювального сезону має накопичити в сховищах 19 мільярдів кубів газу

Україна до наступного опалювального сезону має нагромадити в своїх підземних сховищах 19 млрд куб. м газу, в яких на сьогоднішній день є більш як 8 млрд куб. м палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час роботи Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Перед опалювальним сезоном ми плануємо мати близько 19 млрд куб. м у наших сховищах», - сказав Демчишин.

Читайте такожЄвросоюз шукає варіанти фінансування закачування газу до українських сховищ

Як повідомляв УНІАН, Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. З 11 квітня 2015 року Україна розпочала закачування газу в свої ПСГ. Станом на 26 квітня в підземних сховищах України нагромаджено 8,2 млрд куб. м газу.

На початку квітня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу в ПГС у літній період.