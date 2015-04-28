Україна відкриє свої газові сховища для міжнародних трейдерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході роботи Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Ми плануємо відкрити наші сховища міжнародним трейдерам, що може допомогти знайти фінансування», - сказав він, додавши, що на сьогодні також тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про надання кредитів на закупівлю газу.

«Є прогрес з ЄБРР і IFC, водночас ми розглядаємо й інші можливості», - зазначив Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з березня 2015 року веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями про надання кредитів для закачування природного газу до підземних сховищ у літній період, щоб створити необхідний запас палива на наступний опалювальний сезон та забезпечити безперебійний транзит російського газу до ЄС.

Для створення необхідних запасів газу в ПСГ до наступного опалювального сезону Україні необхідно близько 1,5 млрд дол.

За словами Демчишина, Україна до наступного опалювального сезону повинна накопичити в своїх підземних сховищах 19 млрд куб. м газу.