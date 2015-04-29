Обвал на ринку нафти не вщухає в очікуванні статданих зі США

09:03, 29 квітня 2015
Енергетика
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Аналітики прогнозують зростання запасів палива в США до рекордних обсягів.

Рынок нефти в ожидании статданных из США / Фото УНИАН

На світових торгах в середу, 29 квітня, ціни на нафту продовжили зниження в очікуванні публікації даних про запаси палива в США, передає Reuters.

Так, на початку торгів вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти марки Brent впала на 0,15% - до 64,54 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,21% - до 56,94 долара за барель.

Читайте такожОПЕК переглянула прогноз світового попиту та цін на нафту у цьому роціВ середу управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США оприлюднить дані про комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 24 квітня. Аналітики прогнозують зростання показника на 2,3 млн барелів. Минулого тижня запаси зросли до рекордних 489 млн барелів. На думку аналітиків, звіт є ключовим чинником зміни цін на нафту.

Чинитимуть тиск на ринок і дані про рівень видобутку нафти в США, який також буде відображений у звіті Міненерго: якщо дані знизяться або стабілізуються, то ринок буде налаштований більш оптимістично в найближчі дні.

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