Україна збільшила на 13% добові обсяги закачування газу в сховища

Україна 29 квітня на 13% збільшила добові обсяги закачування газу до підземних сховищ порівняно з попереднім днем - до 62,4 млн куб. м.

«Збільшення обсягів закачування блакитного палива відбулося на Більче-Волицько-Угерському сховищі - найбільшому в Європі ПСГ», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

За оперативною інформацією оператора ГТС України, станом на 29 квітня, у сховищах міститься 8,312 млрд куб. м газу, що на 1,1% більше від показників минулого року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна до наступного опалювального сезону повинна нагромадити у своїх підземних сховищах 19 млрд куб. м газу.