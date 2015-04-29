Україна вже не купує електроенергію у Росії
Призупинення імпорту електроенергії з РФ пов'язана зі зменшенням її споживання майже на чверть.
Україна через значне зниження споживання електроенергії на сьогодні не здійснює її імпорту з Росії.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник директора - головний інженер НЕК «Укренерго» Олександр Коломієць.
«Те, що на сьогодні ми не беремо електроенергії з Росії, я підтверджую», - сказав він.
За словами заступника директора «Укренерго», припинення імпорту електроенергії з РФ пов'язане із зменшенням майже на чверть її споживання. Однак, за словами Коломійця, ситуація може змінитися влітку, коли максимальне споживання електроенергії зрівняється з обсягами споживання в зимовий час.
«Що буде в червні, в липні, коли почнуть працювати всі холодильники, всі кондиціонери, коли буде на вулиці 30 градусів спеки? Подивимось. Констатую той факт, що на сьогодні споживання електроенергії в зимовий максимум і річний максимум – практично не відрізняються. Тобто найзручніший період для проведення ремонтної кампанії, коли ми маємо мінімальні навантаження на мережу, коли ми можемо дозволити мінімальну кількість роботи енергоблоків, - це міжсезоння: весна і осінь», - зазначив Коломієць.
При цьому заступник директора «Укренерго» повідомив, що компанії для проведення ремонтів на сьогодні необхідно близько 1 млрд грн, її інвестиційна програма на весь рік не перевищує 4,7 млрд грн, що нижче порівняно з попередніми роками. Також Коломієць повідомив, що лише третина інвестпрограми покривається за рахунок тарифу на послуги з передачі електроенергії по магістральних ЛЕП, який встановлюється НКРЕПУ. Решта коштів, за словами заступника директора «Укренерго», компанія покриває за рахунок кредитів.
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Присутній на прес-конференції головний державний інспектор з експлуатації електричних станцій і мереж Коземко Олег зазначив, що на сьогодні 80% ліній електропередач України відпрацювали понад 30 років.
За словами головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Володимира Рубанки, тільки по компанії «Укренерго» аварійність у 2014 році зросла вдвічі порівняно з 2013 роком.
«Тільки з початку весняно-літнього періоду 2015 року відбулося 932 технологічних порушення, що знеструмило 931 населений пункт», - сказав Рубанка.
Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.
Дохід «Укренерго» від передачі електроенергії в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 7,3% – до 3,080 млрд грн.