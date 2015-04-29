Яценюк просить суд арештувати газ компанії Фірташа-Льовочкіна за борги

Кабінет міністрів України звернувся до суду з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належать холдингу Osthem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

«Ми звернулися до суду з клопотанням про арешт 500 млн куб. м газу, який належить боржникам – групи Фірташа-Льовочкіна – перед українською державою на загальну суму 4,3 млрд грн", - сказав глава уряду.

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При цьому Яценюк висловив сподівання на те, що суд у максимально короткі терміни винесе рішення за цим клопотанням.

«Сподіваюся, що суд у найкоротші терміни винесе законне рішення», - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпочав службове розслідування стосовно посадових осіб НАК «Нафтогаз України» за завдання збитків державі на суму 5,7 млрд грн у результаті змови з групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, розкраданням бюджетних коштів з боку посадових осіб групи підприємств Дмитра Фірташа OSTCHEM на суму понад 2,3 млрд грн.

«Міністерством внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, розкраданням бюджетних коштів з боку посадових осіб групи підприємств Д. Фірташа OSTCHEM», - написав він.

За його даними, дії посадових осіб підприємств ПАТ "Азот", "Рівнеазот", "Концерн Стирол", "Сєвєродонецького об'єднання "Азот" оцінюються як дії, що призвели до розкрадання у держави коштів на суму понад 2,3 млрд грн.

Також міністр зазначив, що провадження відкрито за ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).