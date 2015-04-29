МВС розслідує факт розтрати майже 6 мільярдів гривень працівниками Нафтогазу і компанії Фірташа

Кабінет міністрів України розпочав службове розслідування щодо посадових осіб НАК «Нафтогаз України» за завдання збитків державі на суму 5,7 млрд грн в результаті змови з групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

«Міністерство внутрішніх справ почало розслідування щодо розтрати державного майна посадовцями «Нафтогазу» у змові з компаніями групи Ostchem, в результаті чого державі завдано збитків на суму 5,7 млрд грн», - сказав очільник уряду.

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Також прем'єр-міністр наголосив на необхідності ретельно контролювати діяльність «Нафтогазу».

«Я прошу міністра внутрішніх справ України взяти під особистий контроль розслідування справи про мільярдні розкрадання», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ завершить розслідування у справі екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського і його колишнього заступника Василя Стоєцького в найближчі кілька місяців.

Бочковскому і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем із закупівлі палива у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня прямо на засіданні уряду.