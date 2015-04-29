"Енергоатом": колізії навколо антикорупційного закону можуть зірвати підготовку АЕС до зими

Як зазначили в держкомпанії, закон передбачає обов'язкове включення в документацію для участі у процедурі закупівлі інформації про наявність або відсутність учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Водночас, формування та ведення такого держреєстру, як наголошується у повідомленні «Енергоатому», має забезпечуватися Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), яке до цього часу фактично не функціонує.

«Жодних роз'яснень уповноваженого органу про те, яким чином юридичній особі-учаснику торгів підтверджувати факт непритягнення її до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, на сьогодні не надано», - йдеться у повідомленні "Енергоатому".

"Тобто, зараз фактично відсутні правові шляхи виконання вимог законодавства щодо перевірки замовником юридичної особи, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, на предмет вчинення нею корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень", - наголошують в «Енергоатомі».

Також держкомпанія вважає проблемним виконання нової норми закону про наявність у учасника конкурсних торгів антикорупційної програми та відповідної уповноваженої особи, оскільки затвердження формату такої програми також покладено на Нацагентство із запобігання корупції, яке поки що не функціонує. Враховуючи викладене, можна констатувати, що на сьогодні день на учасників і замовників конкурсних торгів покладені нові обов'язки, шляхи виконання яких є абсолютно незрозумілими і нормативно не врегульованими. Оскільки невиконання таких обов'язків може призвести до оскарження та/або скасування результатів торгів через формальне недотримання вимог закону, така ситуація може призвести до блокування державних закупівель як в "Енергоатомі", так і в цілому в сфері державних закупівель", - наголошують у держкомпанії.

У зв'язку з цим "Енергоатом" звертається до народних депутатів та інших уповноважених особіб із проханням терміново вжити заходів для розв‘язання та законодавчого врегулювання вищезазначених проблем.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.