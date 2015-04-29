РНБО готує план зі зниження монополії Ахметова на енергоринку - ЗМІ

Ця постанова має бути розглянута на засіданні РНБО найближчим часом, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

У проекті документа передбачено такі пункти:

1. Доручити Антимонопольному комітету провести розслідування щодо монопольного становища компанії ДТЕК на енергетичному ринку.

2. Міненерго переглянути на відповідність договорів концесії вугільних підприємств (йдеться про підприємства Добропіллявугілля, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, два останніх знаходяться на окупованій території – ред.).

3. Перегляд концесійного договору енергетичних об'єктів "Київенерго" (в даний час ДТЕК орендує, зокрема, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія", теплові та електричні мережі міста ред.).

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4. Ввести природну ренту на видобуток вугілля. На перехідний період - диверсифіковані ціни на вугілля (ціна буде встановлюватися в залежності від умов його видобутку – ред.)

5. Підвищити КВВП (коефіцієнт використання встановленої потужності) для підприємств "Енергоатому" до 85% (це збільшить вироблення компанії на 15 млрд кВт за рік і, відповідно, зменшить частку ДТЕК на енергетичному ринку).

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Співрозмовники "Української правди" в Адміністрації президента стверджують, що проти деяких положень виступає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Тому документ може бути змінений.