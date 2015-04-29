«Нафтогаз» переказав «Газпрому» $40 мільйонів передоплати за газ

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» 28 квітня перерахував російському «Газпрому» 40 млн дол. як попередню оплату за поставки природного газу за новим контрактом, який було укладено між компаніями 1 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК.

«Переказали вчора «Газпрому» 40 млн дол.», - сказали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 2 квітня переказав російському «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн дол. як попередню оплату за поставки природного газу за новим контрактом. Другий транш у розмірі 20 млн дол. «Нафтогаз» переказав 14 квітня.

1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, попри зниження ціни на російське паливо.