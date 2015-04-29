Україна підготувала ЄС відповідь на пропозицію врегулювати спірні питання з Газпромом

Україна сьогодні направить відповідь на пропозицію Єврокомісії про врегулювання газового спору з «Газпромом», і чекає відповіді від російської сторони, сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин на брифінгу в Києві.

«Відповідь підготовлено. Я не впевнений, що вчора ми її направили, думаю, що сьогодні ми її офіційно направимо», - сказав Демчишин.

За словами міністра, пропозиція Єврокомісії зводить в один документ позиції української і російської сторін.

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Водночас, спірними є питання знижки та розрахунків за російський газ.

«Складно сказати, що це фундаментальні пропозиції. Це документ, який зводить позиції двох сторін в один документ. Там є в двох пунктах мультиваріантність, тобто позиція наша - їх позиція. Ці питання мають бути узгоджені. Ми наполягаємо на нашій позиції в частині знижки на газ і в частині розрахунків», - підкреслив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 квітня, віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович на Міжнародній конференції на підтримку України, що відбувалася у Києві, заявив, що Європейська комісія надіслала свої пропозиції щодо врегулювання спору між Україною і «Газпромом» і чекає відповіді від обох сторін. «Зараз діє період в 12 тижнів, тобто період, протягом якого «Газпром» повинен надати свої аргументи, і після цього ми побачимо, якою буде подальша юридична процедура», - сказав він.