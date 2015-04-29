Україна розраховує на ціну російського газу менше $220 з липня

Україна у ІІІ кварталі 2015 року планує купувати російський газ за ціною нижче за 220 дол. за тисячу кубометрів, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на брифінгу в Києві.

«Я думаю, що нижче за 220 дол.», - відповів міністр на запитання журналістів про ймовірну ціну російського газу для України у ІІІ кварталі.

Також міністр зазначив, що така ціна обумовлена реальними ринковими умовами.

«Хотіти можна дуже багато, але є ринок. Є європейський спотовий ринок, з якого ми можемо отримувати базу і підтримку для переговорів з Росією. На даний момент там ціни близько 240 дол. Ми зараз купуємо на 1-2 дол. дешевше. Тому європейська ціна знаходиться на тому самому рівні, про який ми говорили щодо російської ціни», - підкреслив Демчишин.

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За словами міністра енергетики, зміна ціни газу на європейському спотовому ринку може стати значною підмогою у подальших тристоронніх переговорах за участі України, Єврокомісії та Росії.

Як повідомляв УНІАН, найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в першому кварталі 2015 року імпортував природний газ із ЄС за середньою ціною на 33 дол. нижче за ціну на російське паливо.

У січні-березні 2015 року газ з ЄС імпортувався за середньою ціною 304 дол. за тис. кубометрів, з РФ – по 337 дол. за тис. кубометрів.