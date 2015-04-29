Австрійці купили у російської «Лукойл» 240 автозаправок і 6 нафтобаз в Україні

Австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) закрила угоду з російським «Лукойлом» про купівлю 100% акцій «ЛУКОЙЛ-Україна», яка володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.

«AMIC Energy Management GmbH (AMIC Energy) завершила раніше заявлену угоду про придбання 100% акцій ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» 29 квітня 2015 року», - йдеться в повідомленні компанії.

«Угоду було закрито після отримання відповідних дозволів від компетентних органів України», - додали в компанії.

Як зазначили в австрійській компанії, мережу АЗС «ЛУКОЙЛ-Україна» буде перейменовано на «AMIC-Україна».

Сума угоди не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року «Лукойл» повідомив про досягнення домовленості з AMIC Energy Management GmbH (AMIC) про продаж своєї «дочки» в Україні.

Читайте такожЧиновники розробляють генеральну схему розміщення АЗС у столиці

Довідка УНІАН. Компанії «Лукойл» належать шість нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн тонн нафти на рік.

AMIC Energy Management GmbH надає послуги в сфері аналітики, корпоративних фінансів та стратегічних консультацій і спеціалізується на управлінні енергетичними проектами в Центральній і Східній Європі. Головою наглядової ради AMIC Energy є доктор Вольфганг Руттеншторфер, колишній генеральний директор групи OMV, а також колишній державний секретар міністерства фінансів Австрії. AMIC Energy належить трьом акціонерам: д-ру Йоганнес Кльоцль-Норбергу (50% акцій), д-ру Манфреду Кунце (40%) і Хайнцу Зернетсу (10%).