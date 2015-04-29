Суд арештував газ Фірташа вартістю понад 4 мільярди гривень
Суд задовольнив клопотання про арешт 500 млн кубометрів газу групи компаній Ostchem Фірташа.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ про накладення арешту на майже 500 млн м куб. природного газу групи компаній Ostchem, що належать Дмитру Фірташу.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС.
«Ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ про накладення арешту на майже 500 млн м куб. природного газу, що зберігається в спеціальних сховищах ПАТ «Укртрансгаз» та належить підприємствам групи компаній Ostchem», - йдеться в повідомленні.
Також суд зобов’язав службових осіб «Укртрансгаз» прийняти на відповідальне зберігання вищевказаний природний газ та заборонити будь-яке розпорядження ним, в тому числі продаж та передачу.
Як нагадали у прес-службі, ГСУ МВС України здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна службовими особами «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
У результаті злочинних дій посадовців державою недоотримано коштів у розмірі 5,7 млрд грн.
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Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Сьогодні, на засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ узяти під особистий контроль розслідування справи про мільярдні розкрадання, а також вжити заходів щодо арешту майна та повернення коштів до бюджету держави.