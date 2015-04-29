Суд арештував газ Фірташа вартістю понад 4 мільярди гривень

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ про накладення арешту на майже 500 млн м куб. природного газу групи компаній Ostchem, що належать Дмитру Фірташу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС.

«Ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ про накладення арешту на майже 500 млн м куб. природного газу, що зберігається в спеціальних сховищах ПАТ «Укртрансгаз» та належить підприємствам групи компаній Ostchem», - йдеться в повідомленні.

Також суд зобов’язав службових осіб «Укртрансгаз» прийняти на відповідальне зберігання вищевказаний природний газ та заборонити будь-яке розпорядження ним, в тому числі продаж та передачу.

Як нагадали у прес-службі, ГСУ МВС України здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна службовими особами «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

У результаті злочинних дій посадовців державою недоотримано коштів у розмірі 5,7 млрд грн.

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Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Сьогодні, на засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ узяти під особистий контроль розслідування справи про мільярдні розкрадання, а також вжити заходів щодо арешту майна та повернення коштів до бюджету держави.