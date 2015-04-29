Тристороння газова зустріч України, ЄК і Росії може відбутися після травневих свят

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин на брифінгу в Києві.

«Після травневих свят - гарний орієнтир», - відповів він на питання журналістів про ймовірні терміни проведення тристоронньої зустрічі.

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Також Демчишин зазначив, що конкретна дата зустрічі може бути призначена після надання українською і російською сторонами офіційних відповідей на пропозицію Єврокомісії про врегулювання спору.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» має 12 тижнів, щоб відповісти на пропозиції щодо врегулювання газового спору з Україною, підготовлені Європейською комісією.