На захист зруйнованого під час Чорнобильської аварії блоку виділили 180 мільйонів євро

Міжнародна конференція донорів виділила 180 млн євро на завершення будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) – захисної споруди, якою до кінця 2017 року накриють зруйнований у 1986 році енергоблок №4 Чорнобильської АЕС.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку – розпорядника коштів донорів.

«На конференції «Велика сімка» і Європейська Комісія підтвердили додатковий внесок у розмірі 165 млн євро до Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ), а інші країни взяли на себе зобов'язання виділити 15 млн євро», - йдеться в повідомленні банку.

У ЄБРР нагадали, що в листопаді 2014 року Рада керуючих банку вже підтвердила надання додаткових 350 млн євро.

«До цих нових зобов'язань у проекті НБК існував дефіцит фінансування в сумі 615 млн євро, який зараз зусиллями міжнародного співтовариства скорочено до 85 млн євро», - наголошується в повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, нові кошти дозволяють продовжити всі роботи на Чорнобильській АЕС без затримок.

«Тим часом, зусилля із залучення додаткових коштів для остаточної ліквідації дефіциту фінансування продовжаться, причому весь залишок необхідної суми покриє ЄБРР», - йдеться в повідомленні.

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Президент ЄБРР Сума Чакрабарті зазначив: «Ми дуже задоволені результатом цієї конференції і вдячні всім донорам за їх внески саме зараз, коли національні бюджети відчувають дефіцит. Додаткові кошти дозволять нам забезпечити виконання проекту за графіком і надають нам упевненості в тому, що новий безпечний конфайнмент буде здано в строк і без перевищення кошторису».

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після завершення 17-го саміту Україна-ЄС в Києві заявив, що Європейська комісія має намір надати Україні 70 млн євро на об'єкт «Укриття».

Довідка УНІАН. Чорнобильський фонд «Укриття» був створений у 1997 році для надання Україні допомоги у будівництві нової захисної оболонки над зруйнованим у 1986 році четвертим блоком станції.

У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Початкова вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

У результаті влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний і екологічно стабільний об'єкт.