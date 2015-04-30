Газпром знизив прибуток у 7 разів і збільшив премії топ-менеджерам

Найбільший у світі виробник природного газу Газпром скоротив у сім разів чистий прибуток за стандартами МСФЗ у 2014 році до 159 мільярдів рублів через курсові втрати, переоцінку та нарахування резервів.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на дані концерну.

Винагорода членам ради директорів і правління Газпрому в 2014 році зросла в півтора разу до 4,4 мільярда рублів.

Розмір чистого прибутку концерну за підсумками 2013 року становив 1,139 трильйона рублів.

Виручка концерну в 2014 році трохи зросла до 5,59 трильйона рублів із 5,25 трильйона рублів роком раніше.

Чиста сума боргу зросла на 31 грудня 2014 року на 48 відсотків до 1,65 трильйона рублів, повідомив концерн.

Читайте такожУкраїна розраховує на ціну російського газу менше $220 з липня

Газпром повідомив у звіті про чистий збиток за курсовими різницями в 2014 році у сумі 1,071 трильйона рублів порівняно із втратами на валютному ринку в 2013 році у розмірі 145,2 мільярда рублів, оскільки падіння рубля збільшило валютні зобов'язання групи.

Газпром більш ніж учетверо збільшив резерви під знецінення активів до 313 мільярдів рублів із 67,7 мільярда роком раніше. Зокрема, нараховані резерви за сумнівними боргами Нафтогазу України (34,1 мільярда рублів) і Молдовгазу (5,9 мільярда рублів), а також за виданими позиками (14,1 мільярда).