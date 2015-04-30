Нафта сьогодні почала дешевшати після зростання цін напередодні

Ціни на нафту знижуються з п'ятимісячних максимумів за рахунок зниження виробничої активності в Японії, пише Рейтер.

На 9.00 за київським часом ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,35 до $65,49 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $58,56.

У середу обидва контракти подорожчали до п'ятимісячних максимумів після повідомлення про перше майже за півроку зниження запасів нафти на розподільчому центрі в американському Кушингу.

Промислове виробництво в Японії у березні знизилося другий місяць поспіль, на 0,3 відсотка.

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"Ціни на Brent і WTI завершили торги на максимальному рівні майже за п'ять місяців, оскільки запаси нафти у США зросли лише на 1,9 мільйона барелів порівняно з підвищенням на 5,5 мільйона барелів попереднього тижня", - йдеться у звіті банку ANZ.

Аналітики застерігають від інвестицій у деякі компанії, що працюють у нафтовій галузі, навіть якщо ціни на нафту продовжать зростати.

"Ми радимо інвесторам уникати компаній, які значною мірою залежать від самопідйомних бурових установок. Ми вважаємо, що надлишок таких установок на світовому ринку лише на півдорозі до зниження", - написали у звіті аналітики Nomura.