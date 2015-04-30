"Велика сімка": будівництво укриття над Чорнобильською АЕС завершать у 2017 році

Світові лідери групи G7 заявляють, що будівництво нового проекту укриття над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС буде завершене до листопада 2017 року попри недостатнє фінансування, повідомляє Радіо Свобода.

Під час зустрічі G7 29 квітня міністр екології Німеччини запевнив, що країни цієї групи пообіцяли виділити 530 мільйонів євро із 650 необхідних для добудови саркофагу. Він висловив впевненість, що такі країни як Росія та Китай додадуть решту суми, як вони й обіцяли.

Роботи із будівництва нового укриття над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС розпочали у 2007 році.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 були госпіталізовані. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.

Упродовж кількох років у ліквідації наслідків аварії взяли участь приблизно 600 тисяч людей.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародна конференція донорів виділила 180 млн євро на завершення будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) – захисної споруди, якою до кінця 2017 року накриють зруйнований у 1986 році енергоблок №4 Чорнобильської АЕС.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку – розпорядника коштів донорів.

«На конференції «Велика сімка» і Європейська Комісія підтвердили додатковий внесок у розмірі 165 млн євро до Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ), а інші країни взяли на себе зобов'язання виділити 15 млн євро», - йдеться в повідомленні банку.

У ЄБРР нагадали, що в листопаді 2014 року Рада керуючих банку вже підтвердила надання додаткових 350 млн євро.

«До цих нових зобов'язань у проекті НБК існував дефіцит фінансування в сумі 615 млн євро, який зараз зусиллями міжнародного співтовариства скорочено до 85 млн євро», - наголошується в повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, нові кошти дозволяють продовжити всі роботи на Чорнобильській АЕС без затримок.

«Тим часом, зусилля із залучення додаткових коштів для остаточної ліквідації дефіциту фінансування продовжаться, причому весь залишок необхідної суми покриє ЄБРР», - йдеться в повідомленні.