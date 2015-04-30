"Нафтогазу" заборонили імпортувати більше 50% газу з одного джерела

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» в 2015 році імпортувати з одного джерела не більше 50% від загального обсягу природного газу.

Відповідне доручення міститься в урядовому розпорядженні від 15 квітня 2015 року, яким затверджується прогнозний баланс надходження газу в Україну на 2015 рік.

Також документом доручається «Нафтогазу» розширити технічні можливості імпорту природного газу з території країн Європейського Союзу.

Згідно з прогнозним балансом, на 2015 рік загальний обсяг ресурсу газу затверджено на рівні 54,235 млрд куб. м, із яких на видобуте в Україні паливо припадає 19,537 млрд куб. м. зокрема, держкомпанія «Укргазвидобування» в 2015 році, згідно з документом, видобуде 14,709 млрд куб. м.

Імпорт природного газу в 2015 році становитиме 25,985 млрд куб. м, що на третину перевищує показник 2014 року.

Всього Україна в 2015 році планує спожити 40,284 млрд куб. м газу, з яких 3,352 млрд куб. м піде на виробничо-технологічні потреби. Населенню в 2015 році буде поставлено 20,8 млрд куб. м газу.

Крім того, згідно з документом, Україна до 2015 року планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до ЄС.

Також у 2015 році Україна планує відібрати з підземних сховищ 8,688 млрд куб. м природного газу.

Постачання природного газу споживачам населених пунктів на окупованих територіях становитиме 0,413 млрд куб. м, при цьому, як зазначається в документі, весь цей обсяг був поставлений у першому кварталі 2015 року. Таким чином, до кінця року Україна не буде постачати газ на окуповані території.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує, що загальний обсяг споживання газу в країні в 2015 році становитиме близько 40 млрд куб. м.

Загалом за підсумками 2014 року Україна скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м із 50,4 млрд куб. м роком раніше.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд куб. м, тоді як його поставки з ЄС зросли вдвічі - до 5,1 млрд куб. м.