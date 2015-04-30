Аварійність в енергосистемі України за рік зросла вдвічі

Держкомпанія «Укренерго», оператор Об'єднаної енергосистеми України, попереджає про можливі критичні ситуації в енергосистемі України через зростання відмов основного обладнання магістральних, міждержавних і розподільних електричних мереж країни.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

«Лише по ДП НЕК «Укренерго» аварійність у 2014 році зросла вдвічі порівняно з 2013 роком. Зростання відмов через пошкодження основного устаткування збільшилося від двох (трансформатори, автотрансформатори) до шести разів (розрядники, обмежувачі перенапруги)», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що лише з початку весняно-літнього періоду 2015 року сталося 932 технологічних порушення, що призвело до знеструмлення 931 населеного пункту.

Як наслідок, середня тривалість перерви електропостачання споживачів становить від 580 до 870 хвилин порівняно з аналогічним показником - 40 хвилин - у країнах, що входять до Європейського Союзу.

Згідно з повідомленням «Укренерго», інвестиційні програми електропередавальних компаній на 2015 рік дають змогу привести в належний стан лише 2,5% повітряних ліній 150 кВ і 5% розподільних пунктів і підстанцій.

«Таким чином, для виконання обсягів повної заміни повітряних ліній необхідно 40 років, а розподільних пунктів (РП) і підстанцій - 20 років», - підкреслюється в повідомленні «Укренерго».

Також у компанії звертають увагу на те, що протягом першого кварталу 2015 року на українських теплових електростанціях (ТЕС) мали місце 5 відмов, пов'язаних з повною втратою генерації.

«Аварійні ситуації в електроенергетичній галузі виникають майже щодня. Як правило, це відбувається через нестачу органічного палива та зношеність ресурсу теплових станцій», - зазначають в «Укренерго».

«У цілому, на нашу думку, основною причиною кризової ситуації в галузі є недостатнє фінансування з боку держави», - цитує прес-служба заступника директора - головного інженера «Укренерго» Олександра Коломійця.

Як зазначають у компанії, зараз до фінансування багатьох інвестиційних проектів у сфері української енергетики залучені закордонні кредити. Тоді як фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів країни перебуває на незадовільному рівні і потребує значного збільшення.

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Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

Доход «Укренерго» від передачі електроенергії в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 7,3% – до 3,080 млрд грн.