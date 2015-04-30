«Нафтогаз» за рік збільшив збиток у 4,5 разу - до 85 мільярдів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в 2014 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2013 роком в 4,5 разу - до 85,044 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2014 році збільшився порівняно з 2013 роком до 74,412 млрд грн з 73,218 млрд грн.

Валовий збиток компанії за минулий рік збільшився порівняно з 2013 роком до 11,109 млрд грн з 1,862 млрд грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2013 році отримав 17,957 млрд грн чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 млрд грн чистого збитку.

Відповідно до консолідованої фінансової звітності «Нафтогазу» за 2012-2013 рр., аудованої компанією Deloitte&Touche, дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 75,899 млрд грн з 105,038 млрд грн. Операційний збиток компанії в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 7,336 млрд грн з 22,183 млрд грн.

Дохід «Нафтогазу» від транзиту російського газу в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 30,315 млрд грн з 32,594 млрд грн. Дохід від транзиту нафти в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком до 1,411 млрд грн з 1,23 млрд грн. Дохід від гуртового та роздрібного продажу природного газу в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком до 36,447 млрд грн з 63,244 млрд грн.