Порошенко підписав закон про ринок газу

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про ринок природного газу.

Про йдеться на сторінці у Твіттері прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка. Читайте також"Нафтогазу" заборонили імпортувати більше 50% газу з одного джерела «В рамках стратегічного курсу на деолігархизацію країни президент щойно підписав Закон про ринок природного газу», - зазначається в повідомленні.

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