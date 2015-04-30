Порошенко підписав закон про ринок газу

21:21, 30 квітня 2015
Енергетика
1290

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про ринок природного газу. 

focus.ua

Про йдеться на сторінці у Твіттері прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка.

Читайте також"Нафтогазу" заборонили імпортувати більше 50% газу з одного джерела

«В рамках стратегічного курсу на деолігархизацію країни президент щойно підписав Закон про ринок природного газу», - зазначається в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter