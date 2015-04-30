Порошенко підписав закон про ринок газу
21:21, 30 квітня 2015Енергетика
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон про ринок природного газу.
Президент підписав закон про ринок природного газу / focus.ua
Про йдеться на сторінці у Твіттері прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка.
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«В рамках стратегічного курсу на деолігархизацію країни президент щойно підписав Закон про ринок природного газу», - зазначається в повідомленні.
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