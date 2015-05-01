Загальна сума позовів до «Газпрому» вже перевищила 16 мільярдів доларів - Яценюк

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбук.

«Протягом півроку після нашого першого звернення до арбітражу щодо транзитного контракту провідні міжнародні експерти та юристи здійснили значний обсяг роботи щоби чітко довести, що транзитний контракт є несправедливим по відношенню до України, і понад 10 млрд. дол. мають бути виплачені «Нафтогазу» з боку «Газпрому» у якості компенсації збитків», - зазначив він.

Читайте такожГазпром знизив прибуток у 7 разів і збільшив премії топ-менеджерам«Таким чином, загальна сума наших позовів до «Газпрому» за контрактом про закупівлю газу та контрактом на транзит вже перевищила 16 млрд дол.», - підкреслив Яценюк.