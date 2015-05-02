"Газпром" заявляє, що вимагає від "Нафтогазу" більше $16 млрд
01:15, 02 травня 2015Енергетика
7751
Cума претензій російського "Газпрому" до українського "Нафтогазу" перевищує позовні вимоги Києва до Москви, які становлять понад 16 мільярдів доларів.
"Газпром" заявляє, що вимагає від "Нафтогазу" більше $16 млрд / eer.ru
Про це 1 травня, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє РИА Новости.
"Сума претензій "Газпрому" до "Нафтогазу України" більше, ніж сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому", - сказав Купріянов.
Читайте такожЗагальна сума позовів до «Газпрому» вже перевищила 16 мільярдів доларів - Яценюк
При цьому остаточну суму претензій до української сторони в "Газпромі" не уточнюють.
Раніше Яценюк заявив, що загальна сума позовів України до "Газпрому" з відшкодування збитків та внесення змін до транзитний контракт вже перевищує 16 мільярдів доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter