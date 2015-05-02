ЗМІ: ЄС сподівається отримувати газ з Туркменії з 2019 року

Про це повідомляє Reuters з посиланням на віце-президента Єврокомісії Мароша Шевчовича.

Росія забезпечує близько третини потреби Європи в природному газі, але анексія Москвою Криму і її залученість у військовий конфлікт на сході України змусили ЄС активізуватися в пошуку альтернатив.

Читайте такожМіллер запропонував владі РФ продовжити газову знижку для України на три місяці"У нас є хороше взаєморозуміння. Для Туркменії дуже важливо диверсифікувати свої експортні можливості, тоді як для ЄС дуже важливо диверсифікувати свій імпорт", - сказав Мароша Шевчович.

Проект, покликаний забезпечити доставку туркменського газу через Каспій через так званий "південний коридор", що включає Азербайджан і Туреччину.

"Між 2019 і 2020 роками всі ці газопроводи з Азербайджану до кордонів Європи - у напрямку Греції, Албанії, Італії повинні бути побудовані", - сказав представник ЄС.

У березні туркменські офіційні особи повідомили, що Ашхабад веде активні переговори про постачання європейцям 10-30 млрд кубометрів газу в рік. Для порівняння, Туркменія щорічно відправляє 30-35 млрд кубометрів газу в Китай. Мароша Шевчович повідомив, що сторони створили робочу групу, яка займеться Транскаспійським проектом. В неї увійдуть заступники міністрів енергетики та експерти МЗС.

"Ми домовилися, що будемо працювати у форматі Туркменії, Туреччини, Азербайджану та ЄС, і ще до майбутніх переговорів запросимо Грузію, тому що це важлива транзитна країна з точки зору південного газового коридору", - сказав комісар Євросоюзу.