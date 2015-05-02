Україна за місяць отримала 1,5 мільярда кубометрів газу з Євросоюзу та Росії

У квітні надходження імпортованого газу на територію України з Європейського Союзу та РФ становило 1,473 мільярда кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як зазначається, найбільше природного газу надійшло з території Європейсьго Союзу - 1,178 млрд кубометрів.

"У квітні надходження природного газу з РФ склало 0,3 млрд кубометрів, що на 3% менше за попередній місяць", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Нафтогазу" заборонили імпортувати більше 50% газу з одного джерелаУсього за січень-квітень поточного року з Європейського Союзу до України надійшло 4,8 млрд кубометрів природного газу.

"Для порівняння, за 2014 рік з Європи в Україну було імпортовано 5,1 млрд кубометрів блакитного палива", - повідомляє прес-служба.