Нафта дешевшає через новини з Ємену і зростання долара
На ціну нафти зараз впливають два чинники: зміцнення долара США та новина, що Саудівська Аравія зупиняє бомбардування Ємену, зазначають аналітики.
Ціни на нафту знижуються, оскільки Саудівська Аравія думає про припинення бомбардувань Ємену для доставки туди гуманітарної допомоги, пише Рейтер.
На 8.42 за київським часом ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,14 до $66,31 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08 до $58,85. У понеділок ціна Brent піднялася до максимальної з початку року позначки $67,10.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії сказав у понеділок, що альянс арабських держав, який воює з хуситами в Ємені, обговорює припинення вогню в низці регіонів, щоб забезпечити доставку в країну гуманітарної допомоги.
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"На ціну нафти зараз впливають два чинники: зміцнення долара США та новина, що Саудівська Аравія зупиняє бомбардування Ємену", - сказав аналітик OptionsXpress у Сіднеї Бен Ле Брюн, додавши, що інвестори також чекають звіту про запаси нафти в США.
На думку опитаних Рейтер аналітиків, ці запаси виросли минулого тижня 17-ий тиждень поспіль, на 2 мільйони барелів.
Лівія знизила видобуток нафти до менш ніж 500.000 барелів на добу, тобто третини видобутку 2010 року, через акцій протесту в порту Зуейтина, одному з небагатьох лівійських портів, що продовжують відвантажувати нафту.