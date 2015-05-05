Україна вже готується до зими і збільшує запаси газу в сховищах

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 29 квітня по 5 травня збільшилися на 3,5%, або на 290 млн кубометрів, - до 8,602 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в держкомпанії, з початку року до ПСГ закачано 1,039 млрд куб. м газу. Зокрема, у квітні було закачано 0,82 млрд куб. м природного газу.

«Закачування проходить на 6 газосховищах у добовому режимі 51,8 млн куб. м», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

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Як повідомляв УНІАН, Україна у 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Також у 2015 році Україна планує відібрати з підземних сховищ 8,688 млрд кубометрів природного газу.