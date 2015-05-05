Нафта ОПЕК учора подорожчала майже до $63

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 4 травня, підвищилася на 1% – до 62,85 долара за барель із 62,23 долара попереднього торгового дня, йдеться в повідомленні організації.

У квітні середня ціна «кошика» становила 58 долара за барель, у березні 52,47 дол., у лютому - 54,89 дол., у січні - 43,6 дол.

У грудні 2014 року середня ціна «кошика» становила 60,46 долара за барель, у листопаді – 75,5 дол., у жовтні – 84,65 дол., у вересні – 96,2 дол., у серпні – 101,03 дол., у липні – 105,55 дол., у червні – 107,78 дол., у травні – 105,56 дол., у квітні – 104,12 дол., у березні – 104,04 дол., у лютому – 105,27 дол., у січні – 104,66 дол.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, у 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., у 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» було встановлено 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна кошика ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.