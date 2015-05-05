Газпром уже захотів від Нафтогазу майже $24 мільярди

Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» в 2014 році.

Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2014 рік, аудованої компанією Deloitte&Touche.

Згідно з документом, вимоги «Газпрому» містяться в двох судових позови до «Нафтогазу». Зокрема, перший позов було подано «Газпромом» до Стокгольмського арбітражу влітку 2014 року на суму 4,5 млрд дол. за неоплачені Україною поставки газу. При цьому «Нафтогаз» не визнає наявність цього боргу через завищену ціну на російський природний газ.

«У листопаді й грудні 2014 року компанія («Нафтогаз» - УНІАН) сплатила суму 3,1 мільярда доларів США «Газпрому» за поставлений природний газ, що компанія вважає повною сумою зобов'язань», - йдеться у фінзвіті «Нафтогазу».

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Друга частина вимог «Газпрому» в розмірі 19,337 млрд дол., як відзначається у звіті «Нафтогазу», міститься в позові від 19 листопада. Російська компанія вимагає від «Нафтогазу» повернення 837 млн дол. за поставку природного газу в червні 2014 року, а також 18,5 млрд дол. за недобір українською компанією контрактних обсягів газу в 2012-2013 роках, який «Газпром» не поставив, однак «Нафтогаз» був зобов'язаний сплатити – принцип «бери або плати».

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма.

Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.