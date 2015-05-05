«Нафтогаз» збільшив позовні вимоги до «Газпрому» у Стокгольмському суді до $16 мільярдів

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

У компанії нагадали, що цей арбітраж було розпочато після виставлення «Нафтогазом» відповідного клопотання 13 жовтня 2014 року.

Також у компанії нагадали, що наприкінці січня 2015 року «Нафтогаз» вже подавав позовні вимоги проти «Газпрому» в арбітраж за контрактом на поставку газу.

«Обидва арбітражі є частиною широкомасштабних заходів, спрямованих на відкриття для конкуренції ринків транзиту і збуту газу в Центральній і Східній Європі і припинення зловживання «Газпромом» своїм домінуючим становищем на цих ринках», - наголошується в повідомленні НАК.

«Нафтогаз», як зазначається в повідомленні, хоче домогтися від «Газпрому» компенсації за недоплату транзитного тарифу з 2010 року. Крім того, у позовній вимозі «Нафтогаз» заявляє про невиконання зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів транзиту газу через Україну, який з 2010 року неухильно падає.

«Грошові вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» в арбітражі за контрактом на транзит газу становлять в цілому понад 10 млрд доларів США», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Загальна сума грошових вимог «Нафтогазу» до «Газпрому» за двома арбітражами зараз вже перевищує 16 млрд дол.», - додали в компанії.

Інтереси НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі представляє норвезька юридична фірма Wikborg Rein.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» у 2014 році.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 року знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.