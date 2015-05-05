«Нафтогаз» за рік скоротив дохід від транзиту газу на 27%

Згідно зі звітом, у натуральному вираженні за 2014 рік транзит російського газу через Україну скоротився порівняно з 2013 роком на 27,7%, - до 62,197 млрд куб. м з 86,126 млрд куб. м.

Також у документі зазначається, що у 2014 році «Нафтогаз» реалізував 31,221 млрд куб. м газу на суму 64,662 млрд грн, тоді як у 2013 році компанія реалізувала 29,358 млрд куб. м газу на 60,248 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.

Згідно з транзитним контрактом від 2009 року між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконав цю умову. Так, обсяг газу, який транспортувався через Україну в європейські країни, за підсумками 2013 збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м. У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,3 млрд куб. м, що на 19,1% менше за показник 2011 року.