Україна різко скоротила закупівлі газу в Європі та подвоїла імпорт з Росії

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем Угорщини (FGSZ) та Словаччини (Eustream).

За даними FGSZ, Україна вже 5 днів не здійснює імпорт природного газу з Угорщини.

За даними словацької компанії Eustream, Україна з 1 травня скоротила добові обсяги імпорту газу порівняно з квітнем у середньому на 43% - до 21,5 млн куб. м із 38 млн куб. м.

При цьому, за даними держкомпанії «Укртрансгаз», Україна з 1 травня в середньому подвоїла добові обсяги імпорту газу з Росії - до 19 млн куб. м із 9 млн куб. м у квітні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на той момент становила близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо. Однак вже першого тижня квітня Україна скоротила добові обсяги імпорту природного газу з Угорщини більш ніж у 6 разів.

За оперативними даними угорської компанії, добові обсяги поставок газу до України наприкінці березня становили від 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. Після укладення ввечері 1 квітня нового газового контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» імпорт «блакитного палива» 2 квітня скоротився до 1,909 млн кубометрів, а з 3 по 5 квітня становив майже 0,7 млн кубометрів. Потім до кінця квітня добові обсяги імпорту газу з Угорщини впали до 4,8 тис. кубометрів.