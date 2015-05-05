«Газпром» втратив сотні мільйонів євро через затримку будівництва «Турецького потоку»

Але аналогічні переговори "Газпрому" з держкомпанією Botas, як і раніше, в глухому куті, що ставить під сумнів прогрес за проектом "Турецький потік", пише "Коммерсантъ".

Дисконт, за словами джерел, складе приблизно 25% у першому кварталі і ще 15% у другому, і в травні ціна опуститься до рівня близько $260 за 1 тис. кубометрів, це повинно дозволити російській компанії утримати свою частку на ринку.

Як стало відомо "Ъ", приватні турецькі імпортери газу Enerco Enerji, Bosphorus gas, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti, Akfel gas і Kibar Enerji після напружених переговорів все ж домоглися від "Газпрому" знижки. До цього компанії були змушені платити за газ за ціною 2014 року — $374 за 1 тис. куб. м, що набагато перевищує поточний ринковий рівень у Європі. За словами джерел, тепер у першому кварталі ціна складе менше $300 за 1 тис. куб. м, у другому кварталі — близько $260 за 1 тис. куб. м.

Змінено і ціноутворення у контракті: замість фіксованої ціни, яка діяла в 2014 році, сторони повернулися до нафтової індексації. Нова угода буде діяти заднім числом з 1 січня до кінця року, тобто "Газпром" повинен буде повернути імпортерам частину вже переказаних платежів - $250-300 млн.

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У 2014 році Туреччина купила у "Газпрому" 27,3 млрд куб. м, але основний обсяг припав на держкомпанію Botas. З нею "Газпром" також веде переговори про знижку, яку Володимир Путін офіційно обіцяв Туреччині в рамках домовленостей про будівництво газопроводу "Турецький потік". Спочатку передбачалося, що приватні імпортери отримають знижку після завершення переговорів "Газпрому" і Botas: імпортна ціна для приватників повинна бути нижчою, ніж для держкомпанії.

"Газпром" і Botas за три місяці переговорів погодили розмір знижки, але не змогли домовитися, до якого компоненту контрактної формули її застосовувати. За даними "Ъ", переговори вже півтора місяці в безвиході і кожна сторона сподівається виснажити іншу. Botas зазнає втрат, сплачуючи за газ близько $370 за 1 тис. куб. м, хоча ціни на європейському ринку на $100 нижче. Становище турецької сторони посилює і ослаблення ліри, яка втратила з початку року 14% до долара, в той час як для Анкари вкрай небажано підвищувати тарифи на газ перед літніми виборами в парламент.

Але й "Газпром" дуже зацікавлений швидше почати будівництво "Турецького потоку" — зокрема, тому, що компанія вже втратила кілька сотень мільйонів євро, оплачуючи простій суден-трубоукладачів, які шостий місяць чекають у Варні. Крім того, монополія ризикує і часткою на ринку: з лютого Туреччина активно нарощує закупівлі спотового зрідженого газу, який зараз на $50 за 1 тис. куб. м дешевший за російський. У квітні постачання газу до країни з РФ впало майже на 38% порівняно з минулим роком.

Але тепер переговори ускладнює і політичний чинник: в кінці квітня Володимир Путін відвідав у Єревані заходи в пам'ять жертв турецького геноциду вірменів 1915 року, що викликало різкі демарші Анкари.