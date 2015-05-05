«Газпром» втратив сотні мільйонів євро через затримку будівництва «Турецького потоку»
Російський "Газпром" після багатомісячних переговорів погодився дати знижки турецьким приватним компаніям, на які припадає більше третини імпорту російського газу.
Але аналогічні переговори "Газпрому" з держкомпанією Botas, як і раніше, в глухому куті, що ставить під сумнів прогрес за проектом "Турецький потік", пише "Коммерсантъ".
Дисконт, за словами джерел, складе приблизно 25% у першому кварталі і ще 15% у другому, і в травні ціна опуститься до рівня близько $260 за 1 тис. кубометрів, це повинно дозволити російській компанії утримати свою частку на ринку.
Як стало відомо "Ъ", приватні турецькі імпортери газу Enerco Enerji, Bosphorus gas, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti, Akfel gas і Kibar Enerji після напружених переговорів все ж домоглися від "Газпрому" знижки. До цього компанії були змушені платити за газ за ціною 2014 року — $374 за 1 тис. куб. м, що набагато перевищує поточний ринковий рівень у Європі. За словами джерел, тепер у першому кварталі ціна складе менше $300 за 1 тис. куб. м, у другому кварталі — близько $260 за 1 тис. куб. м.
Змінено і ціноутворення у контракті: замість фіксованої ціни, яка діяла в 2014 році, сторони повернулися до нафтової індексації. Нова угода буде діяти заднім числом з 1 січня до кінця року, тобто "Газпром" повинен буде повернути імпортерам частину вже переказаних платежів - $250-300 млн.
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У 2014 році Туреччина купила у "Газпрому" 27,3 млрд куб. м, але основний обсяг припав на держкомпанію Botas. З нею "Газпром" також веде переговори про знижку, яку Володимир Путін офіційно обіцяв Туреччині в рамках домовленостей про будівництво газопроводу "Турецький потік". Спочатку передбачалося, що приватні імпортери отримають знижку після завершення переговорів "Газпрому" і Botas: імпортна ціна для приватників повинна бути нижчою, ніж для держкомпанії.
"Газпром" і Botas за три місяці переговорів погодили розмір знижки, але не змогли домовитися, до якого компоненту контрактної формули її застосовувати. За даними "Ъ", переговори вже півтора місяці в безвиході і кожна сторона сподівається виснажити іншу. Botas зазнає втрат, сплачуючи за газ близько $370 за 1 тис. куб. м, хоча ціни на європейському ринку на $100 нижче. Становище турецької сторони посилює і ослаблення ліри, яка втратила з початку року 14% до долара, в той час як для Анкари вкрай небажано підвищувати тарифи на газ перед літніми виборами в парламент.
Але й "Газпром" дуже зацікавлений швидше почати будівництво "Турецького потоку" — зокрема, тому, що компанія вже втратила кілька сотень мільйонів євро, оплачуючи простій суден-трубоукладачів, які шостий місяць чекають у Варні. Крім того, монополія ризикує і часткою на ринку: з лютого Туреччина активно нарощує закупівлі спотового зрідженого газу, який зараз на $50 за 1 тис. куб. м дешевший за російський. У квітні постачання газу до країни з РФ впало майже на 38% порівняно з минулим роком.
Але тепер переговори ускладнює і політичний чинник: в кінці квітня Володимир Путін відвідав у Єревані заходи в пам'ять жертв турецького геноциду вірменів 1915 року, що викликало різкі демарші Анкари.