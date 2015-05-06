Ціни на нафту оновили максимуми 2015 року за рахунок слабкого долара і зниження експорту з Лівії, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,81 до $68,33 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,08 до $61,48.

За квітень ціни піднялися, відповідно, на 20 і 25 відсотків, незважаючи на прогноз, що ОПЕК на нараді в червні не стане знижувати видобуток.

"Ми не бачили в хедж-фондах і керуючих інвестиціями такого оптимізму як зараз. Такого оптимізму не було з липня минулого року, хоча показники ринку нафти майже не змінилися", - сказала аналітик нафтового ринку National Australia Bank Виэнн Гавкіт.

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Лівійський нафтоналивний порт Зуейтина перестав отримувати нафту через акції протесту, і видобуток в країні впав до 500.000 барелів на добу, що становить третину видобутку до 2010 року.

Підтримку цінам також дає ослаблення долара і несподіване зниження запасів нафти в США минулого тижня, за даними Американського інституту нафти.