Україна залишатиметься головним транзитером газу в ЄС - віце-президент Єврокомісії

Єврокомісар з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що Україна є і залишатиметься одним із головних транзитерів газу до ЄС.

«Україна є однією з головних країн газового транзиту між Росією і ЄС ось уже кілька десятиліть і залишатиметься такою в осяжному майбутньому. У 2013 році половина російського газу, імпортованого в ЄС, пройшла через Україну. Нехай у меншій мірі, але Україна також відіграє важливу посередницьку роль у наших закупках нафти. Тому у спільних для Києва і Брюсселя інтересах забезпечити Україні сучасну і функціональну енергетичну інфраструктуру», – сказав Шефчович 5 травня під час конференції з енергетичної безпеки ЄС у Брюсселі, передає радіо «Свобода».

Шефчович привітав зусилля українського уряду щодо просування реформи енергетичного сектору.

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У грудні минулого року Москва та Анкара домовилися про будівництво газопроводу «Турецький потік».

14 січня голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер після переговорів з Шефчовичем заявив, що газопровід «Турецький потік» має стати єдиним маршрутом для постачання російського газу до ЄС і це дозволить зняти ризики транзиту через Україну.

За словами Міллера, тепер європейці мають створити необхідну газотранспортну інфраструктуру від кордону Туреччини та Греції для прийому газу через так званий «Турецький потік».

У «Нафтогазі» зауважили тоді, що заяви російського «Газпрому» не мають економічного підґрунтя і є політичним блефом.