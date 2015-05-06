"Нафтогаз" продав "дочці" газу на 16 мільярдів гривень
«Укртрансгаз» закупив 1,828 млрд куб. м газу, частина якого піде на забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи
Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, заплатила своїй «материнській» компанії «Нафтогаз України» 16,1 млрд грн за природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб.
Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» закупив 1,828 млрд куб. м газу, частина якого піде на забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи.
Як наголошується в повідомленні, «Нафтогаз» продав «Укртрансгазу» блакитне паливо по 8 812 грн за тис. кубометрів з ПДВ.
Контракт між компаніями було укладено 27 квітня 2015 року. Дія договору – до кінця 2015 року.
Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року «Укртрансгаз» заплатив «Нафтогазу» за 1,4 млрд куб. м газу для власних потреб 6,013 млрд грн.
У грудні 2012 року «Укртрансгаз» закупив у маловідомої приватної компанії «Лідергаз» (м. Київ) 570 млн куб. м природного газу для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.
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Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».
«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.