"Нафтогаз" продав "дочці" газу на 16 мільярдів гривень

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, заплатила своїй «материнській» компанії «Нафтогаз України» 16,1 млрд грн за природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» закупив 1,828 млрд куб. м газу, частина якого піде на забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи.

Як наголошується в повідомленні, «Нафтогаз» продав «Укртрансгазу» блакитне паливо по 8 812 грн за тис. кубометрів з ПДВ.

Контракт між компаніями було укладено 27 квітня 2015 року. Дія договору – до кінця 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року «Укртрансгаз» заплатив «Нафтогазу» за 1,4 млрд куб. м газу для власних потреб 6,013 млрд грн.

У грудні 2012 року «Укртрансгаз» закупив у маловідомої приватної компанії «Лідергаз» (м. Київ) 570 млн куб. м природного газу для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.

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Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.