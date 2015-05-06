Ціна на нафту піднялася вище 69 доларів

Ціна на нафту марки Brent продовжує зростати третій день поспіль. У понеділок, 4 травня, вартість бареля вперше в 2015 році піднялася вище $67, на наступний день — пробила позначку $68, а під час торгів 6 травня на біржі ICE досягла позначки $69,13, що на 2,38% вище рівня закриття попередніх торгів.

У попередній раз вище $69 ціна бареля Brent піднімалася на початку грудня 2014 року, пише РБК.

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За зростанням нафтових котирувань відбулося нове зміцнення рубля. Під час сьогоднішніх торгів на Московській біржі вартість долара падала до 49,593 руб., що на 90,3 коп. нижче за рівень закриття торгів 5 травня 2015 року. Курс євро знижувався до 55,873 руб., що на 63,3 коп. нижче за рівень закриття торгів 5 травня. У результаті офіційні курси долара і євро впали сьогодні більш ніж на рубль.