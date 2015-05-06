Російська електроенергія для України в разі поновлення її купівлі у травні подорожчає

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії у травні від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт з Росії, у розмірі 845 грн за 1 МВт/год, що на 6,9% вище квітневої ціни.

Відповідне рішення закріплено постановою комісії від 30 квітня 2015 року.

Згідно з документом, ціна закупівлі російської електроенергії встановлено на період із 1 по 31 травня 2015 року.

При цьому в держкомпанії «Укренерго» повідомили про відсутність у травні імпорту електроенергії з Росії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

Читайте такожУкраїна хоче до кінця року обійтися без імпорту вугілля та електроенергії

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік постачань обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».

За даними Державної фіскальної служби, імпорт електроенергії з Росії за січень-квітень 2015 року у грошовому виразі становив 49,339 млн дол.