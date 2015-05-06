Порошенко: монополіям в електроенергетиці буде покладено край

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив сьогодні, відкриваючи засідання РНБО, яке буде присвячене питанням енергетичної безпеки.

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«Сподіваюся, сьогодні ми ухвалимо рішення, які повернуть здоровий глузд, елементарний порядок і економічну конкуренцію на ринок електроенергії і тісно пов’язану з ним шахтарську галузь, яка потребує чіткого прозорого механізму ціноутворення на вугілля», – наголосив Порошенко.

За словами президента, монополіям в електроенергетиці, так само, як і іншим монополіям, буде покладено край. «А то вже «лампочку Ілліча» хоч бери та перейменовуй – настільки глибоко там все було приватизовано і сконцентровано», – зазначив Петро Порошенко.

«Політика деолігархізації і демонополізації цілком відповідає національним безпековим інтересам, і я впевнений в тому, що ні я, як президент, ні уряд, ні Верховна Рада від цього курсу не відмовляться, хто б і чим би не намагався Україну і мене, як Президента, шантажувати, – ні так званими шахтарськими батальйонами, дві третини з яких складали «тітушки», ні так званими приватними арміями, ні інформаційними диверсіями, які сьогодні намагаються запускати проти мене і проти України. Стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів. Незадоволення «потерпілих» я розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів, і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші, які не мають відношення до собівартості, у вартість тони нафти, кубометра газу, вартість кіловат-години», – заявив глава держави.

Також, президент зазначив, що в паливно-енергетичному комплексі починають діяти європейські правила. Президент поінформував про підписання днями закону «Про ринок газу», розробленого спільно з Європейським енергетичним товариством. Зокрема, він наголосив: «Гарантую, що ніхто більше не потрапить в рейтинг «Форбс», знімаючи вершки з використання можливостей державних монополій, з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Держава ні для кого не буде більше дійною коровою. Дикий капіталізм у цій галузі з прийняттям цього Закону, відповідних нормативних актів має закінчитися. Хочу, щоб це почули всюди: і в Києві, і у Відні». «Саме в цьому напрямку слід розглядати і арешт 500 млн кубів газу, який Генеральна прокуратура спільно з Міністерством внутрішніх справ здійснила у компанії Osthem», – додав глава держави.