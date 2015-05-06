В Україні скасують надзвичайний стан в енергетиці

Про це заявив глава Міненерго Володимир Демчишин, повідомляють Подробности.

"Надзвичайні заходи продовжувати не будемо. Насправді їх доцільність відсутня. Через постанови про регулювання ринку енергетики в зоні АТО ми суттєву частину проблеми знімемо... У травні надзвичайні заходи вже діяти не будуть", - заявив Демчишин.

Найближчим часом набере чинності постанова Кабміну про ринок енергетики в зоні АТО, яка покликана вирішити проблеми з платежами на Донбасі і з постачанням електроенергії в обидві сторони.

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Нагадаємо, перший раз уряд затвердив порядок прийняття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії в серпні 2014 року. На початку жовтня надзвичайні заходи були продовжені ще на один місяць.

Згідно з постановою, тимчасові надзвичайні заходи можуть застосовуватися на період, що не перевищує один місяць. При цьому Кабмін має право прийняти рішення про продовження терміну дії прийнятих заходів, але не більше ніж на один місяць.

Зокрема, на період застосування відповідних заходів, суб'єкти електроенергетики незалежно від форми власності зобов'язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи і оперативних команд і розпоряджень держпідприємства "Укренерго".