Світові ціни на нафту почали падати

Світові ціни на нафту перейшли до зниження після зростання, викликаного даними про несподіване скорочення запасів нафти у США, пише Прайм.

Станом на 7.18 за київським часом вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти марки Brent знижувалася на 0,47% - до 67,30 долара за барель. При цьому в ході торгів вона підвищувалася до 69,48 долара за барель, нового максимуму цього року. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI падала на 0,84% - до 60,42 долара за барель.

У середу управління з енергетичної інформації (EIA) Міненерго США повідомило про несподіване зниження комерційних запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня. Показник скоротився на 3,9 мільйона барелів, до 487 мільйонів барелів, тоді як експерти прогнозували зростання на 1,5 мільйона барелів. При цьому управління повідомило про різке падіння імпорту нафти за тиждень на 905 тисяч барелів нафти на день - до 6,074 мільйона барелів, що зіграло велику роль у скороченні запасів.

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Крім того, видобуток нафти у США знаходиться на високому рівні. Видобуток нафти у США за тиждень знизилася на 4 тисячі барелів нафти на день — до 9,369 мільйона барелів на добу, що на 0,042% нижче показника попереднього тижня. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі Кушинг (Cushing) залишилися на колишньому рівні — 61,7 мільйона барелів.