Кабмін не продовжив режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Даний режим давав можливість Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), оперативно впливати на ринок в умовах гострого дефіциту енергоресурсів в опалювальний сезон. Зокрема, НКРЭКУ могла встановлювати додаткові платежі енергокомпаніям, коригувати тарифи на електроенергію та інвестиційні програми компаній. Крім того, Нацкомісія могла змінювати алгоритм розподілу коштів на оптовому ринку електроенергії.

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Критеріями надзвичайних подій є: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш ніж тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

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Вводяться заходи є тимчасовими, і термін їх дії не перевищує одного місяця. У той же час, Кабмін може продовжити цей період, але не більше ніж ще на один місяць. В період дії надзвичайних заходів всі суб'єкти ринку електричної енергії незалежно від форми власності зобов'язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не буде продовжувати режим надзвичайного стану в енергетиці.